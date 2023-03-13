Узун Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тресницкий Николай
Мать: Тресницкая Татьяна
Рождение ребёнка
22.05.2005
Дочь: Узун Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Узун Алексей Афанасьевич
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узун Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Узун Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно