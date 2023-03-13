Узун Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУзун Светлана Николаевна

Узун Светлана Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тресницкий Николай

Мать: Тресницкая Татьяна

Рождение ребёнка
22.05.2005

Дочь: Узун Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Узун Алексей Афанасьевич

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узун Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Узун Алексей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узун Алексей Афанасьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close