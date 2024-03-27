Сиразова (Сиразова) Фатыйма
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиразов Камалетдин
Мать: Махинур
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.09.1947
д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
17.08.1951
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.11.1953
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно