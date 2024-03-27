Сиразова (Сиразова) Фатыйма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразова (Сиразова) Фатыйма

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиразов Камалетдин

Мать: Махинур

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтеев Фатых Насретдинович

д.Бик-Утеево Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
17.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтеев Фатых Насретдинович

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
10.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтеев Фатых Насретдинович

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
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