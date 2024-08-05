Диомид Федорович
Место рождения
Дата рождения14.08.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.08.1860 ст.
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Евдокия Ерофеевна
Афанасьевская церковь 14.8.1860 Вилина Диомид Федорович Вилина отец умерший крестьянин Федор Григорьевич Вилина мать жена вдова Евдокия Иерофеевна Заклинье, Добручинская волость отставной унтер-оф... Показать все
Восприемник
08.07.1881 ст.
Афанасьевская церковь 08.07.1881 Юхновщина Михаил Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Юхновщина крестьянин Диомид Федорович Гдов меща... Показать все
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Жена: Татьяна Гавриловна
Афанасьевская церковь 20.01.1885 Юхновщина крестьянин Диомид Федорович ??? крестьянская дочь Татьяна Гавриловна по жениху Луневщины крестьянин Петр Федорович по жениху Вилина крестьянин Ефим Федорови... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1889 ст.
Сын: Иван Диомидович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Афанасьевская церковь Юхновщина 23.06.1889 Иван Диомидович Юхновщина отец крестьянин Диомид Федорович Юхновщина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой Дмитрий Андреевич Бешкино 2-е сол... Показать все
Восприемник
19.04.1893 ст.
Афанасьевская церковь 19.04.1893 Вилина Георгий Тимофеевич Вилина отец крестьянин Тимофей Васильевич мать жена Василиса Дмитриевна крестьянин Димоид Федорович жена Александра Георгиевна https:/... Показать все
Восприемник
09.10.1893 ст.
Афанасьевская церковь 09.10.1893 Вилина Иван Дмитриевич Вилина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1895 ст.
Сын: Петр Диомидович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Афанасьевская церковь 11.06.1895 Юхновщина Петр Диомидович Юхновщина отец крестьянин Диомид Федорович Юхновщина мать жена Татьяна Гавриловна Колышкиной рощи крестьянин Афанасий Андреевич Калихновщин... Показать все
Поручитель
22.06.1895 ст.
Афанасьевская церковь 22.06.1895 Юхновщина Иван и Петр Ивановичи Юхновщина отец крестьянин Иван Андреевич мать жена Мария Иосифовна Чермы крестьянин Дмитрий Иосифович Юхновщина крестьянин Дио... Показать все
Восприемник
18.09.1895 ст.
Афанасьевская церковь 18.09.1895 Юхновщина Михаил Дмитриевич Юхновщина отец запасной канонир 23 артиллерийской бригады Дмитрий Васильевич мать жена Фекла Федоровна крестьянин Диомид Федорович кресть... Показать все
Восприемник
26.06.1899 ст.
Афанасьевская церковь 26.06.1899 Луневщины Ольга Афанасьевна Луневщины отец крестьянин Афанасий Петрович Луневщины мать жена Варвара Сергеевна Юхновщина крестьянин Диомид Федорович Юхновщина вд... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Сын: Александр Диомидович
Мать ребёнка: Татьяна Гавриловна
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно