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Красавин Василий Иванович

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Место рождения

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

23.03.1908 ст.

Дата смерти

22.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908 ст.

Отец: Красавин Иван Никитич

Мать: Красавина Дарья Захаровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.01.1937

Жена: Красавина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1937

Дочь: Костюк Галина Васильевна

Мать ребёнка: Красавина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1939

Дочь: Галанова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Красавина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.02.1988
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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