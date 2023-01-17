Красавин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.03.1908 ст.
Дата смерти22.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908 ст.
Отец: Красавин Иван Никитич
Бракосочетание
05.01.1937
Рождение ребёнка
29.01.1937
Дочь: Костюк Галина Васильевна
Мать ребёнка: Красавина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1939
Дочь: Галанова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Красавина Анастасия Алексеевна
Смерть
22.02.1988
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика