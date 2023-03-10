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Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Федор Понтелеев

Мать: Аксинья Сергеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Агап Иванов

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Михайлова

Смерть
Неизвестно
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