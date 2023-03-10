Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Федор Понтелеев
Мать: Аксинья Сергеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Агап Иванов
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно