Пляко Андрей Дмитриевич 22.09.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляко Андрей Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

22.09.1978

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1978

Отец: Пляко Дмитрий Алексеевич

Мать: Пляко (Зайцева) Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.04.2016

Жена: Пляко (Пляко) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пляко (Пляко) Наталия Ивановна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.11.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пляко (Пляко) Наталия Ивановна

Санкт-Петербург

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