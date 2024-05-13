Пляко Андрей Дмитриевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения22.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1978
Санкт-Петербург, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.04.2016
Рождение ребёнка
28.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пляко (Пляко) Наталия Ивановна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.11.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пляко (Пляко) Наталия Ивановна
Санкт-Петербург