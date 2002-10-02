Иванов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей

Место рождения

михайловка пономаревского оренбургскоу

Дата рождения

06.09.1933

Дата смерти

02.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933

Отец: Иванов Егор Степанович

Мать: Иванова Анна Терентьеана

михайловка пономаревского оренбургскоу
Рождение ребёнка
25.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мари-Турек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2002
михайловка пономаревского оренбургскоу
Похороны
Неизвестно
михайловка пономаревского оренбургскоу
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