Иванов Алексей
Место рождениямихайловка пономаревского оренбургскоу
Дата рождения06.09.1933
Дата смерти02.10.2002
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933
Отец: Иванов Егор Степанович
Мать: Иванова Анна Терентьеана
михайловка пономаревского оренбургскоу
Рождение ребёнка
25.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мари-Турек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.10.2002
михайловка пономаревского оренбургскоу
Похороны
Неизвестно
михайловка пономаревского оренбургскоу