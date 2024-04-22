Филатов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1875
Дата смерти30.10.1956
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1875
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.1956
Одесса, Одеська область