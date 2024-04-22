Филатов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Владимир Петрович

Филатов Владимир Петрович

avatar

Место рождения

Михайловка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

27.02.1875

Дата смерти

30.10.1956

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1875

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Михайловка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.03.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.1956
Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close