Волобуев Прокофий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуев Прокофий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Волобуев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1917

Сын: Волобуев Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Волобуев Василий

Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Волобуев Александр

Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Волобуев Иван

Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Волобуева) Анна

Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна

Смерть
Неизвестно

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