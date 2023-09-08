Волобуев Прокофий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Волобуев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1917
Сын: Волобуев Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волобуев Василий
Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Волобуев Александр
Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Волобуев Иван
Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Волобуева) Анна
Мать ребёнка: Волобуева (Яковлева) Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно