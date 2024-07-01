Январёва (Белоножко) Светлана
Место рожденияр.п. Дергачи Саратовская область
Дата рождения29.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965
Отец: Белоножко Иван
Мать: (Сундукова) Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Январёв Геннадий
Рождение ребёнка
28.05.1987
Дочь: Назаренко (Январёва) Наталья
Отец ребёнка: Январёв Геннадий
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Январёв Александр
Отец ребёнка: Январёв Геннадий