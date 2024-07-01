Январёва (Белоножко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Январёва (Белоножко) Светлана

Место рождения

р.п. Дергачи Саратовская область

Дата рождения

29.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965

Отец: Белоножко Иван

Мать: (Сундукова) Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Январёв Геннадий

Рождение ребёнка
28.05.1987

Дочь: Назаренко (Январёва) Наталья

Отец ребёнка: Январёв Геннадий

Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Январёв Александр

Отец ребёнка: Январёв Геннадий

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