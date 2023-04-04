(Старосельская) Евгения
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1999
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Старосельский Александр
Мать: (Клугман) Софья
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
1947
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1999
Киев, Украинская ССР