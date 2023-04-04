(Старосельская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старосельская) Евгения

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1922

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Старосельский Александр

Мать: (Клугман) Софья

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
1947

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1999
Киев, Украинская ССР

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