Ревякина (Поднебесова) Александра (Нюра) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина (Поднебесова) Александра (Нюра) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дронова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ревякин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Алина Александровна

Отец ребёнка: Ревякин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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