Ревякина (Поднебесова) Александра (Нюра) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дронова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ревякин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Алина Александровна
Отец ребёнка: Ревякин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно