Чащина -- Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Чащина Евдокия Денисовна
Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Денис Кузьмич
Смерть
Неизвестно