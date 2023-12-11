Чащина -- Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина -- Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чащин Федор Денисович

Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чащин Михаил Денисович

Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Чащина Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Чащин Денис Кузьмич

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Денис Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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