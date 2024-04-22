Строгонов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения25.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884 ст.
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Дочь: Удодова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Строгонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна
Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна
Смерть
Неизвестно