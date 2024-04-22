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Строгонов Иван Степанович

Место рождения

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

25.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1884 ст.

Отец: Строгонов Степан Моисеевич

Мать: Строгонова Лукерья Михайловна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Жена: Строгонова Евфросиния Степановна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Дочь: Удодова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Строгонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.07.1915 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Строгонова Евфросиния Степановна

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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