Бушуев Фёдор Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Бушуев Сергей Прохоров
Мать: Бушуева Фекла Андреева
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Место жительства
30.06.1914 ст.
упоминается поручителем на бракосочетании со стороны Александры Петровой Бушуевой (Мехоношиной) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 81
Смерть
Неизвестно