Бушуев Фёдор Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Фёдор Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Бушуев Сергей Прохоров

Мать: Бушуева Фекла Андреева

Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Место жительства
30.06.1914 ст.
упоминается поручителем на бракосочетании со стороны Александры Петровой Бушуевой (Мехоношиной) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 81
Смерть
Неизвестно
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