Авдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдокия

Авдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Черепаха, Гончарова Прасковья

Отец ребёнка: Лебедев? Митрофан?

Харьковская область, Украина
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Марина (гречанка)

Отец ребёнка: Лебедев? Митрофан?

Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close