Авдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Черепаха, Гончарова Прасковья
Отец ребёнка: Лебедев? Митрофан?
Харьковская область, Украина
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Марина (гречанка)
Отец ребёнка: Лебедев? Митрофан?
Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно