Нетуков Николай
Место рожденияд. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Дата рождения24.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1936
Отец: Нетуков Николай
Мать: Нетукова Мария
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Нетукова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Сергей
Мать ребёнка: Нетукова Клавдия
Смерть
Неизвестно