Матвеева (Шеломенцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Шеломенцева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев ?

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев ?

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Анатолий

Смерть
Неизвестно

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