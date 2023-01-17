Кушикова (Ряпосова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушикова (Ряпосова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

04.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963

Отец: не указан

Мать: Ряпосова Инесса Васильевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1970 по 1980
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Образование
С 1980 по 1985
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Первоуральский Металлургический Колледж, проспект
Рождение ребёнка
14.02.1989

Сын: Кушиков Константин Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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