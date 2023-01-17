Кушикова (Ряпосова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963
Отец: не указан
Образование
С 1970 по 1980
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
Образование
С 1980 по 1985
Первоуральский Металлургический Колледж, проспект
Рождение ребёнка
14.02.1989
Сын: Кушиков Константин Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область