Куртыгина (Богданова) Жанна Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1995
Рождение ребёнка
14.11.1997
Дочь: (Куртыгина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
20.07.2002
Сын: Куртыгин Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Анатольевич