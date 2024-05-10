Дружинина (Маркова) Анна Михайловна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружинина (Маркова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Муж: Дружинин Евгений Александрович

Никольская церковь, г. Моршанск, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.

Сын: Дружинин Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Дружинин Евгений Александрович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.

Дочь: (Дружинина) Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Дружинин Евгений Александрович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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