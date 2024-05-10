Дружинина (Маркова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
Никольская церковь, г. Моршанск, Тамбовская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1898 ст.
Сын: Дружинин Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Дружинин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.
Дочь: (Дружинина) Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Дружинин Евгений Александрович
Смерть
Неизвестно