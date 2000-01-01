Шлейхер (Гегер) Магдалена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлейхер (Гегер) Магдалена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

02.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Франц Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1937

Сын: Шлейхер Иван Романович

Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович

Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлейхер Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлейхер ?

Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович

Смерть
02.02.1981
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
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