Шлейхер (Гегер) Магдалена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти02.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Франц Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович
Курганская область, Сафакулевский район, с. Зеньково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлейхер ?
Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шлейхер Роман Иванович
Смерть
02.02.1981
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное