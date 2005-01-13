Стоякин Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоякин Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1951

Дата смерти

13.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашитова (Бербенцева) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рашитова (Бербенцева) Людмила Васильевна

Смерть
13.01.2005

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