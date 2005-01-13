Стоякин Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1951
Дата смерти13.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рашитова (Бербенцева) Людмила Васильевна
Смерть
13.01.2005