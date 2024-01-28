Морозов Николай Афанасьевич
Место рожденияЯмская слобода, Старогородская волость, Белгородский уезд, Курска губерния,
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Точенова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1925
Жена: Точенова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Докукина (Морозова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Точенова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно