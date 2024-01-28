Морозов Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Николай Афанасьевич

Морозов Николай Афанасьевич

Место рождения

Ямская слобода, Старогородская волость, Белгородский уезд, Курска губерния,

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Морозов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Точенова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1925

Жена: Точенова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Докукина (Морозова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Точенова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.