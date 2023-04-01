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Сковпень Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сковпень Федор

Мать: Сковпень Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сковпень Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сковпень Оксана Александровна

Мать ребёнка: Сковпень Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковпень Раиса

Смерть
?.04.2023

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