Сковпень Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сковпень Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сковпень Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сковпень Оксана Александровна
Мать ребёнка: Сковпень Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сковпень Раиса
Смерть
?.04.2023