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Савчукова Василиса Артемовна
Савчукова Василиса Артемовна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
28.10.2006
Пол
Женский
Отец
Савчуков Артем Петрович
1978 г.р.
Мать
Савчукова (Арсланова) Алия Муваритовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2006
Отец:
Савчуков Артем Петрович
Мать:
Савчукова Алия Муваритовна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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