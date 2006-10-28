Савчукова Василиса Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчукова Василиса Артемовна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

28.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2006

Отец: Савчуков Артем Петрович

Мать: Савчукова Алия Муваритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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