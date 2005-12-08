Пуцыкович (Мисюта) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1926
Дата смерти08.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1954
Сын: Пуцыкович Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович
Рождение ребёнка
07.01.1962
Сын: Пуцыкович Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пуцыкович Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович
Смерть
08.12.2005