Пуцыкович (Мисюта) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуцыкович (Мисюта) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1926

Дата смерти

08.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1954

Сын: Пуцыкович Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович

Рождение ребёнка
07.01.1962

Сын: Пуцыкович Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуцыкович Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуцыкович Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пуцыкович Василий Илларионович

Смерть
08.12.2005
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