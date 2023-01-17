Голицын Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1773
Дата смерти04.12.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1773
Место жительства
По 1844
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.12.1844