Голицын Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.12.1773

Дата смерти

04.12.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1773
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1844
Гаспра, Ялта, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.12.1844
Гаспра, Ялта, Республика Крым
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