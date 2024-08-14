Аллерман (Allermann) София (Sofie-Alvine) Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1889 ст.
Дата смерти28.07.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1889 ст.
Отец: Аллерман (Allermann) Jaan
Мать: Allermann (Libbet) Wiio
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1906 по 1907
учитель-воспитатель | Место работы: детский сад культурно-просветительного "Общества народного просвещения" Должность: учитель-воспитатель
Образование
С 1908 по 1910
Образовательное учреждение: Черняевские вечерние курсы В то-же время частно преподаёт немецкий язык
Место жительства
С 1910
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
-: Церковь Иоанно-Богословская на Бронной
Образование
С 1914 по 1915
Образовательное учреждение: Народный университет Шанявского https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_городской_народный_университет_имени_А._Л._Шанявского
Образование
1915
Образовательное учреждение: Московские высшие женские курсы Специальность: Историко-философский факультет http://www.genarh.ru/363_6.htm Изучала немецкую литературу
Работа или профессия
С 1917 по 1918
советский инструктор по выборам в городскую думу и Учредительное собрание | Место работы: Замоскворецкий район Должность: советский инструктор по выборам в городскую думу и Учредительное собрание
Вступление в партию
?.05.1917
☭ партбилет N 0151745
Работа или профессия
09.05.1918
Зав. Эстонским отделом (представитель по эстским делам) | Место работы: Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР(печатный отдел) Должность: Зав. Эстонским отделом (представитель по эстским ... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1918 по 1924
председатель | Место работы: Эстонский отдел по делам национальностей РСФСР Должность: председатель
Рождение ребёнка
1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тракман (Trakmann) Максим (Max-Alfred) Густавович
Работа или профессия
С 1919 по 1920
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
комиссар | Место работы: 167 военный госпиталь Должность: комиссар
Образование
С 1922 по 1925
Образовательное учреждение: МГУ Отделение международных отношений факультета общественных наук
Работа или профессия
С 1925 по 1931
проректор и преподаватель | Место работы: Коммунистический университет национальных меньшинств Запада Должность: проректор и преподаватель В 1925 г. проработала в Народном комиссариате внешней торговл... Показать все
Работа или профессия
С 1926 по 1937
ответственный редактор | Место работы: журнал "Рабочий и Колхозница" (на эстонском языке) Должность: ответственный редактор
Образование
С 1931 по 1933
Образовательное учреждение: Аспирантура Академии наук СССР Уровень образования: высшее
Работа или профессия
С 1933 по 1935
заведующий | Место работы: Отдел национальных меньшинств при Ленинградском облисполкоме Должность: заведующий
Работа или профессия
С 1935 по 1936
зам. декана и преподаватель языка и литературы | Место работы: Педагогический институт им. Герцена Должность: зам. декана и преподаватель языка и литературы
Работа или профессия
С 1936 по 1938
заведующий | Место работы: Издательство иностранных рабочих Должность: заведующий
Смерть
28.07.1938
Причина смерти: расстрел