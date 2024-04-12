Труфанов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1924
Дата смерти04.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924
Рождение ребёнка
17.11.1950
Дочь: Инагамова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
15.12.1953
Дочь: Крылова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1956
Рождение ребёнка
?.02.1959
Рождение ребёнка
15.11.1960
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Лычагина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1987