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Труфанов Василий Сергеевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.02.1924

Дата смерти

04.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

Дети

1950 г.р.
1953 г.р.
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1964 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1924

Отец: Труфанов Сергей Иванович

Мать: Труфанова Наталья Ефимовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.11.1950

Дочь: Инагамова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
15.12.1953

Дочь: Крылова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
?.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Лычагина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труфанова Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труфанова Любовь Андреевна

Смерть
04.01.1987
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