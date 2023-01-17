Сертакова Тамара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сертаков Семён Андреевич
Мать: Палагея Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буторин Федор Тихонович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно