Сертакова Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сертакова Тамара Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сертаков Семён Андреевич

Мать: Палагея Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буторин Федор Тихонович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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