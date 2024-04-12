Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна

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Место рождения

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1881

Дата смерти

10.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Калашников Савватей Иванович

Мать: Калашникова 3

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Натальин Ананий Иванович

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.07.1909

Сын: Натальин Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.12.1920

Дочь: Натальина Александра

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Рождение ребёнка
23.01.1922

Дочь: Березина Анна

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Рождение ребёнка
24.12.1924

Дочь: Иванова Надежда

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Иван Артамонович

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
10.12.1960
Февральск, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Февральск, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
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