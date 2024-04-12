Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти10.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Калашников Савватей Иванович
Мать: Калашникова 3
Рождение ребёнка
14.10.1905
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
17.07.1909
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
24.12.1920
Дочь: Натальина Александра
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
23.01.1922
Дочь: Березина Анна
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
24.12.1924
Дочь: Иванова Надежда
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Натальин Иван Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1960
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно