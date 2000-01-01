Воронов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Петр

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Место рождения

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1896 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Воронов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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