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Труфанов Александр Семенович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901

Отец: Труфанов Семен Никитич

Мать: Труфанова (Черных) Ирина Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Крещение
07.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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