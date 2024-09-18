Труфанов Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения06.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
06.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Крещение
07.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Смерть
Неизвестно