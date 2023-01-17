Осипова (Мантурова) Александра Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мантурова) Александра Демидовна

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.11.1905

Дата смерти

?.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905

Отец: Мантуров Демид Федотьев

Мать: Мантурова Ирина Алексеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1924

Муж: Осипов Яков Павлович

три года не было детей, свадьба была на Троицу
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович

Рождение ребёнка
02.11.1929

Сын: Осипов Михаил

Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Микляева Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович

Рождение ребёнка
13.03.1944

Дочь: Уланова Валентина

Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович

Смерть
?.11.1960
Кинель, Кинель, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Кинель, Кинель, Самарская область
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