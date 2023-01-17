Осипова (Мантурова) Александра Демидовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1905
Дата смерти?.11.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905
Бракосочетание
1924
Муж: Осипов Яков Павлович
три года не было детей, свадьба была на Троицу
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1929
Сын: Осипов Михаил
Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Микляева Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович
Рождение ребёнка
13.03.1944
Дочь: Уланова Валентина
Отец ребёнка: Осипов Яков Павлович
Смерть
?.11.1960
Похороны
Неизвестно