Тронина Марина Меркурьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Тронин Карп Савинов
Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев
дер. Широбоковская, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Тронин Марко Савинов
Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Тронин Ермил Савин
Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Широбоковская, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721