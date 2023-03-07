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Тронина Марина Меркурьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Тронин Карп Савинов

Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев

дер. Широбоковская, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Тронин Марко Савинов

Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Тронин Ермил Савин

Отец ребёнка: Тронин Сава Вахромеев

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Сава Вахромеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Широбоковская, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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