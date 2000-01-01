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(Галиева) Рената
(Галиева) Рената
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Галиев Джалиль
Мать
Галиев (Галиева (жултаева)) Виталина Раскельдовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Галиев Джалиль
Мать:
Галиев Виталина Раскельдовна
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