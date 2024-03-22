Федяков Прокопий Василиев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1910
Сын: Федяков Алексей Прокопьев
Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова
ГАСО ф6 о17 6-8 марта 1910 Алексий Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная жена его Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: сын их Иоанн и сноха Мария Евсигнеева Федя... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1912
Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова
ГАСО ф6 о17 20-21 сентября 1912г Михаил Родители: Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная его жена Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Александра Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федякова Фекла Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова
Смерть
Неизвестно