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Федяков Прокопий Василиев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Сын: Федяков Алексей Прокопьев

Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-8 марта 1910 Алексий Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная жена его Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: сын их Иоанн и сноха Мария Евсигнеева Федя... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Федяков Михаил Василиев

Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 сентября 1912г Михаил Родители: Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная его жена Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Александра Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Фекла Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Федякова Фекла Симеонова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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