Вертинская (Циргвава) ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вертинская (Циргвава) ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1923

Дата смерти

31.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1923

Отец: Циргвава ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Мать: Циргвава (Фомина) ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

Бракосочетание
Около 1942

Муж: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.07.1943

Дочь: (Вертинская) МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
19.12.1944

Дочь: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
31.12.2013

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