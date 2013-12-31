Вертинская (Циргвава) ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1923
Дата смерти31.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1923
Бракосочетание
Около 1942
Рождение ребёнка
28.07.1943
Дочь: (Вертинская) МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
19.12.1944
Дочь: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Вертинский АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
31.12.2013