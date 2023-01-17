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Лунгул Алексей Стефанов

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

16.03.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1829

Отец: Лунгул Стефан Саввов

Мать: Лунгул Параскева Иванова

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
29.01.1855

Жена: Лунгул Агрипина Максимова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
27.08.1855

Дочь: Наталия Алексеева

Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лунгул Тихон Алексеев

Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лунгул Герасим Алексеев

Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
22.03.1874

Сын: Лунгул Николай Алексеев

Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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