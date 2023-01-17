Лунгул Алексей Стефанов
Место рождения
Дата рождения16.03.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1829
Отец: Лунгул Стефан Саввов
Мать: Лунгул Параскева Иванова
Бракосочетание
29.01.1855
Рождение ребёнка
27.08.1855
Дочь: Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
22.03.1874
Мать ребёнка: Лунгул Агрипина Максимова
Смерть
Неизвестно