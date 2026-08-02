Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ
мужской, родился 1875
умер 1961
Мать(Лучак) АННА ИВАНОВНА1840 г.р.
ОтецЦеретели ФИЛИМОН ГРИГОРЬЕВИЧ1827 г.р.
Супруги
(Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА24.06.1870 г.р.
Дети
Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧОколо 1900 г.р.
(Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНАОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: (Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: (Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА
Смерть
1961