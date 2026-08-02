Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1875

умер 1961

Мать
(Лучак) АННА ИВАНОВНА1840 г.р.
Отец
Церетели ФИЛИМОН ГРИГОРЬЕВИЧ1827 г.р.
Супруги
(Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА24.06.1870 г.р.
Дети
Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧОколо 1900 г.р.
(Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНАОколо 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Церетели ФИЛИМОН ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: (Лучак) АННА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: (Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА

Смерть
1961

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