Бурмакинский Алексей Андреев
Место рожденияс. Бурмакино, Ярославского уезда
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1764
Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Образование
С 1773
обучался в духовной семинарии
Работа или профессия
1786
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
14.12.1789
Сын: Бурмакинский Петр Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Убрусов (Бурмакинский) Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
03.08.1810
Сын: Убрусов (Бурмакинский) Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Работа или профессия
1830
уволен от должности по слабости здоровья
Работа или профессия
1832
по желанию определен по указу для исправления должности при домовой Пошехонского уезда г-на Трофимова церкви
Смерть
Неизвестно