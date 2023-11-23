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Бурмакинский Алексей Андреев

Место рождения

с. Бурмакино, Ярославского уезда

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Неизвестно Андрей Иванов

Мать: (Бурмакинский) Ксения Петровна

Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник церкви села Спасского на Волге Рыбинского уезда
Образование
С 1773
обучался в духовной семинарии
Работа или профессия
1786
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
14.12.1789

Сын: Бурмакинский Петр Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Сперанский (Бурмакинский) Иван Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Иван Алексеевич (1794 — ?) Родился в семье священника села Спасского на Волге Рыбинского уезда Алексея Бурмакинского. В 1808 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1811 году выбыл в архиере... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Убрусов (Бурмакинский) Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
03.08.1810

Сын: Убрусов (Бурмакинский) Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Работа или профессия
1830
уволен от должности по слабости здоровья
Работа или профессия
1832
по желанию определен по указу для исправления должности при домовой Пошехонского уезда г-на Трофимова церкви
Смерть
Неизвестно

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