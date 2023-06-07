Щербина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда