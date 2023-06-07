Щербина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Васса

Щербина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1779 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Щербина Алексей Данилов

Отец ребёнка: Щербина Даниил Федоров

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close