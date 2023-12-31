Неплюева (Ульянчикова) Наталья Степанова
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ульянчиков Степан
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1836
Сын: Неплюев Семен Александров
Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Неплюев Феодор Александров
Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1846
Сын: Неплюев Сергей Александров
Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Александрова
Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно