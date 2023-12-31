Неплюева (Ульянчикова) Наталья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюева (Ульянчикова) Наталья Степанова

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ульянчиков Степан

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Неплюев Семен Александров

Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Неплюев Феодор Александров

Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Неплюев Сергей Александров

Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Александрова

Отец ребёнка: Неплюев Александр Афонасьев

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплюев Александр Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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