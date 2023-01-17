Нилов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Козьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1917

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Нилова Степанида Тимофеевна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Семена Нилова - Феодора
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нилова Степанида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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