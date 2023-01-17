Нилов Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1917
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Нилова Степанида Тимофеевна
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
крестная у Семена Нилова - Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно