Сидякин Виталий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидякин Виталий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1984

Отец: Сидякин Вячеслав Анатольевич

Мать: Сидякина Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
26.10.2005

Дочь: Сидякина Алина Витальевна

Мать ребёнка: Сидякина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.10.2009

Дочь: Сидякина Вероника Витальевна

Мать ребёнка: Сидякина Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2017

Сын: Сидякин Ярослав Витальевич

Мать ребёнка: Романенко Кристина Евгеньевна

Рождение ребёнка
28.06.2023

Дочь: Сидякина Алёна Витальевна

Мать ребёнка: Романенко Кристина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Кристина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидякина Анастасия Сергеевна

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