Сидякин Виталий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1984
Рождение ребёнка
26.10.2005
Дочь: Сидякина Алина Витальевна
Мать ребёнка: Сидякина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
18.10.2009
Дочь: Сидякина Вероника Витальевна
Мать ребёнка: Сидякина Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.2017
Сын: Сидякин Ярослав Витальевич
Мать ребёнка: Романенко Кристина Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.06.2023
Дочь: Сидякина Алёна Витальевна
Мать ребёнка: Романенко Кристина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно