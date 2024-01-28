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Кожин Иван Иванович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кожин Иван Дмитриевич

Мать: Кожина (Бахарева) Прасковья Корниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1786

Сын: Кожин Аврамий Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.10.1788

Сын: Кожин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кожин Анисим Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Клим Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1816

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