Кожин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1786
Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1788
Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кожин Клим Иванович
Мать ребёнка: Кожина (Маслова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1816