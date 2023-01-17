Барская (Веселая) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1907
Дата смерти02.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1907
Отец: Веселый Яков Ефремович
Мать: Меллер Хана Лейбова
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Семенова Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
02.02.1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния