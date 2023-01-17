Барская (Веселая) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарская (Веселая) Анна Яковлевна

Барская (Веселая) Анна Яковлевна

avatar

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

23.07.1907

Дата смерти

02.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1907

Отец: Веселый Яков Ефремович

Мать: Меллер Хана Лейбова

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Семенова Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
02.02.1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close