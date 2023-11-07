Василенко Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Кристина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2012

Сын: Василенко Давид Романович

Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.2019

Дочь: Василенко Кира Романовна

Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Василенко Глеб Романович

Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Роман Николаевич

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