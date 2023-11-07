Василенко Кристина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.2012
Сын: Василенко Давид Романович
Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.2019
Дочь: Василенко Кира Романовна
Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.2019
Отец ребёнка: Василенко Роман Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно