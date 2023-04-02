Яблоков Фрол Ионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблоков Фрол Ионов

Яблоков Фрол Ионов

Место рождения

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблокова Параскева

Рождение ребёнка
1906

Сын: Яблоков (Ионов) Алексей Фролович

Мать ребёнка: Яблокова Параскева

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Яблоков (Ионов) Кирилл Фролович

Мать ребёнка: Яблокова Параскева

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.