Яблоков Фрол Ионов
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблокова Параскева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яблоков (Ионов) Алексей Фролович
Мать ребёнка: Яблокова Параскева
Рождение ребёнка
1909
Сын: Яблоков (Ионов) Кирилл Фролович
Мать ребёнка: Яблокова Параскева
Смерть
Неизвестно